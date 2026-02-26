Ζωντανή παρακολούθηση των τρένων στη γραμμή Αθήνας – Λάρισας – Θεσσαλονίκης

Το Railway.gov.gr, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη ζωντανή παρακολούθηση των τρένων, τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας την είσοδο του ελληνικού σιδηροδρόμου σε μια νέα εποχή. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που εφαρμόζει δορυφορικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, με τη λειτουργία να ξεκινά στον άξονα Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία καθιστά τη χώρα πρωτοπόρο στη χρήση συνδυαστικών δορυφορικών τεχνολογιών υψηλής ακρίβειας για τον συνεχή εντοπισμό και την παρακολούθηση των συρμών σε πραγματικό χρόνο. Το νέο μοντέλο ψηφιακής επιτήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου προσφέρει για πρώτη φορά δημόσια εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι πολίτες μπορούν πλέον να παρακολουθούν τα επιβατικά δρομολόγια του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Η επέκταση του συστήματος σε όλο το δίκτυο αναμένεται μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026, όλα τα τρένα που κινούνται από τον Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα θα διαθέτουν δορυφορικό εντοπισμό, ενώ ως το τέλος Απριλίου 2026 το σύστημα θα καλύπτει το σύνολο των αμαξοστοιχιών του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Ελληνική πρωτοπορία στη δορυφορική εποπτεία

Το Railway.gov.gr αποτελεί εγχώρια τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των μεταφορών. Κάθε συρμός εξοπλίζεται με δορυφορικό σύστημα εντοπισμού υψηλής ακρίβειας, αξιοποιώντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το ευρωπαϊκό Galileo.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει:

προσδιορισμό θέσης με ακρίβεια εκατοστών,

διάκριση παράλληλων γραμμών,

συνεχή μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη του 1,2 δευτερολέπτου.

Σε αντίθεση με το συμβατικό GPS που παρουσιάζει αποκλίσεις έως 15 μέτρων, το νέο σύστημα προσφέρει ακρίβεια επιπέδου γραμμής. Συνδυάζει το δορυφορικό στίγμα με ψηφιακά χαρτογραφημένο μοντέλο του δικτύου και αλγορίθμους map matching για ακριβή εντοπισμό ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με περιορισμένο σήμα.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει επτά συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών, εντάσσοντάς τες στον επιχειρησιακό μηχανισμό εποπτείας.

Διαφάνεια προς τον πολίτη

Μέσω του Railway.gov.gr, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τη ζωντανή θέση των τρένων, την ταχύτητα, την κατεύθυνση, τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης και τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, μέσω live video, παρέχεται πλήρης εικόνα της πορείας των συρμών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Επιπλέον δικλείδα ασφαλείας

Πέρα από εργαλείο ενημέρωσης, το Railway.gov.gr λειτουργεί και ως μηχανισμός ασφάλειας. Διαθέτει δυνατότητες αυτόματης ανίχνευσης κινδύνου σύγκρουσης, άμεσων ειδοποιήσεων και παρακολούθησης κρίσιμων σημείων.

Σε περίπτωση απόκλισης ή έκτακτου περιστατικού, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα ειδοποίησης προς τα κέντρα ελέγχου, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο προστασίας. Η λειτουργία του συστήματος εντάσσεται στο τρίπτυχο «Νέα Υποδομή – Νέα Τρένα – Νέοι Σταθμοί», που σηματοδοτεί την αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Ψηφιακή εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Η αναβάθμιση του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη προχωρά με στόχο, έως το καλοκαίρι του 2026, η γραμμή να διαθέτει πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ETCS on board σε 100 τρένα.

Παράλληλα, επενδύονται 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων συρμών ως το 2027, μέσω συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Ένα δοκιμαστικό τρένο βρίσκεται ήδη στη χώρα εκτελώντας πιλοτικά δρομολόγια.

Σε θεσμικό επίπεδο, συγκροτήθηκε ο νέος ενιαίος ΟΣΕ με αυξημένο προϋπολογισμό και νέο πλαίσιο λειτουργίας, ενώ ενισχύθηκαν οι αρμόδιες αρχές ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ και θεσπίστηκαν αυστηρότερες ποινές για σοβαρά λάθη.

Το Railway.gov.gr λειτουργεί ως κεντρικό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας, ολοκληρώνοντας τη μεταρρύθμιση του σιδηροδρόμου και εισάγοντας ένα ενιαίο, τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο λειτουργίας.

Δηλώσεις Κυρανάκη και Σακαρέτσιου

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Από σήμερα, ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακής καταγραφής και επιτήρησης. Δημιουργήσαμε το Railway.gov.gr και δίνουμε για πρώτη φορά ζωντανή, δημόσια και ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, με στόχο να μην συγκρουστούν ποτέ ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος ανέφερε: «Με το Railway.gov.gr η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που αξιοποιεί σε εθνική κλίμακα δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας για την επιχειρησιακή επιτήρηση του σιδηροδρόμου. Πρόκειται για μια νέα επιχειρησιακή υποδομή, όπου κάθε αμαξοστοιχία παρακολουθείται με ακρίβεια εκατοστών και βεβαιότητα ως προς τη γραμμή κίνησης.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα καλύπτει ήδη όλα τα επιβατικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και εξελίσσεται η εγκατάσταση εξοπλισμού στο σύνολο των 140 μηχανών του εθνικού δικτύου, εξασφαλίζοντας πλήρη ορατότητα στα 2.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. «Ο σιδηρόδρομος περνά οριστικά στην εποχή της τεκμηριωμένης εποπτείας και της διαρκούς ψηφιακής παρακολούθησης», κατέληξε ο κ. Σακαρέτσιος.

kosmoslarissa.gr