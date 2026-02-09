Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο στο Γυμνάσιο Αμπελώνα

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, το Γυμνάσιο Αμπελώνα πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με την ορθή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.

Την Παρασκευή 06/02/2026, μαθητές της Β’ Τάξης ενημερώθηκαν διαδικτυακά για βασικά ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η αποφυγή διαδικτυακών κινδύνων, η αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού και η σημασία της κριτικής σκέψης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Μέσα από συζήτηση, παραδείγματα από την καθημερινότητά τους και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, έγινε σαφές ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με σύνεση και υπευθυνότητα.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης ήταν οι Σιατραβάνης Αθανάσιος και Μπίτου Αλίκη.