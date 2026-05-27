“Ημέρα Ανοιχτών Θυρών” στο Δημοτικό Σχολείο Nίκαιας Λάρισας

Με απόλυτα θετικό πρόσημο και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, η εκδήλωση «Ημέρα Ανοιχτών Θυρών» (OpenDay) του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας Λάρισας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αποτέλεσε μια σημαντική δράση εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς, φορείς και την τοπική κοινωνία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και δημιουργικό έργο που υλοποιείται καθημερινά στο σχολείο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν δράσεις, προγράμματα και μαθητικά έργα, τα οποία ανέδειξαν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, τη βιωματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη σχολική ζωή.

Στην ομιλία του ο Διευθυντής του σχολείου, Δρ. Δημήτριος Π. Μαρινόπουλος, καλωσόρισε τους γονείς και κηδεμόνες και αναφέρθηκε στη σημασία της Ημέρας Ανοιχτών Θυρών ως μιας ουσιαστικής ευκαιρίας επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Τόνισε ότι η εξωστρέφεια του σχολείου, η διαφάνεια του παιδαγωγικού έργου και η ενεργός συμμετοχή των γονέων αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι το σχολείο δεν περιορίζεται στη οικοδόμηση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί δεξιότητες, αξίες και στάσεις ζωής, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες ενισχύουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/ριών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών για διακρίσεις και συμμετοχές σε σχολικούς διαγωνισμούς του σχολικού έτους 2024–2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα ρομποτικής όλων των τάξεων, όπου οι μαθητές εργάστηκαν βιωματικά πάνω σε θεματικές όπως η ανακύκλωση, η κυκλοφοριακή αγωγή και η διατροφή, ενώ ήρθαν σε επαφή με βασικές έννοιες προγραμματισμού και τεχνολογίας μέσω εκπαιδευτικών ρομπότ και εφαρμογών.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις του σχολείου σε τομείς όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς STEM, ευρωπαϊκά προγράμματα e-Twinning, ψηφιακές δημιουργίες, καθώς και δράσεις πολιτειότητας και ψηφιακής ασφάλειας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απένειμαν τα βραβεία στους/ις μαθητές/ριες ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κιλελέρ, Αχιλλέας Χατζούλης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Σεβαστή Λαδοπούλου -Χατζητζομπάνη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δήμου Κιλελέρ Αχιλλέας Βαρδακούλης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκαιας Γεώργιος Ψαρούλης, καθώς και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Τζιντζιράς και Ιωάννης Νέστωρας καθώς και η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Η σχολική κοινότητα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους/ες όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της σχέσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία.