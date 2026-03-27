Ημέρα “Διάδρασης” για τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με τα κυβερνητικά στελέχη στα πλαίσια του διαδικτυακού διαλόγου «Διάδραση» στον οποίο Υπουργοί και Υφυπουργοί της Κυβέρνησης επικοινωνούν το έργο τους, αλλά και ενημερώνονται από την βάση για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Η χθεσινή ημέρα περιλάμβανε ενημέρωση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αφού ανέπτυξε τα πεπραγμένα της ως Υπουργός δέχθηκε για πολύ ώρα ερωτήματα από τους συμμετέχοντες.

Από πλευράς Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας στην «Διάδραση» συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Σουφλιάς, Μέλη του Δ.Σ. και της Διεύρυνσης.

Στην «Διάδραση» συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο. της Περιφερειακής Ενότητας.