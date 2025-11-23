Ημέρα ιατρικής μέριμνας και φροντίδας στο σχολείο των Λαρισαίων (φωτο)

Η Eπισκοπή Jinja και Ανατολικής Ουγκάντα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και τον ιεραποστολικό σύλλογο «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», πραγματοποίησε την «Ημέρα ιατρικής μέριμνας και φροντιδας» στο «STERGIOULIS ORTHODOX SCHOOL CHILDREN’S CENTER», γνωστό και ως σχολείο των Λαρισαίων.

Τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, μια πολυπληθής ομάδα ιατρών και νοσηλευτών από την πόλη της Jinja, με επικεφαλής τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Jinja και Ανατολικής Ουγκάντα κ. Σιλβέστρο, μετέβη στο σχολείο. Το προσωπικό, οι μαθητές του σχολείου, αλλά και μέλη των οικογενειών τους υποβλήθηκαν σε προληπτικό έλεγχο. Δόθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα σε όσους διαγνώστηκαν με κάποια ασθένεια.

Η Ιερά Μητρόπολη και ο ιεραποστολικός σύλλογος «Πορεία Αγάπης», πέραν της πνευματικής προόδου και τη μόρφωση των μαθητών, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για την υγεία των μαθητών.