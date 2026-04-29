Ημέρα μνήμης για τα 83 χρόνια από τη καταστροφή της Σκαμνιάς

Ογδόντα τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από τη μαύρη ημέρα της 20ής Απριλίου 1943, που σηματοδότησε την αρχή της εξαφάνισης της Παλιάς Σκαμνιάς από τον χάρτη.

Ογδόντα τρία χρόνια πέρασαν από τότε που ένα ζωντανό και ακμαίο χωριό, κάτω από την κορυφή Εννέα Πύργοι του Ολύμπου, με 250 πετρόχτιστα σπίτια και περίκλειστες αυλές, με το παλιό και το νέο Δημοτικό Σχολείο, με πλούσια βιβλιοθήκη πολύτιμων βιβλίων και εγγράφων, παραδόθηκε στην καταστροφή του πολέμου, στη λαίλαπα του ναζισμού και χάθηκε μέσα στις φλόγες.

Η Σκαμνιά ξαναχτίστηκε το 1950 σε νέο τόπο, πληγωμένη και αποδεκατισμένη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την ψυχή των ανθρώπων της.

Ο Σύλλογος των Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών ανακοινώνει πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εκδηλώσεις μνήμης αποτελούν ιερό χρέος και πράξη ευθύνης απέναντι στους γονείς, στους παππούδες και τις γιαγιάδες, αλλά και στις επόμενες γενιές. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις τιμάται ο τόπος, διαφυλάσσεται η ιστορική αλήθεια και διατηρείται άσβεστη η μνήμη όσων χάθηκαν από τα δεινά του πολέμου και τις κακουχίες, καθώς και όσων αγωνίστηκαν για να ξανασταθεί ο τόπος όρθιος.

Η μνήμη δεν είναι μόνο φόρος τιμής στο παρελθόν. Είναι φάρος για το μέλλον. Γι’ αυτό υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους πολέμους, ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, που όπου επικρατούν σπέρνουν τον όλεθρο, τον πόνο και την καταστροφή.

Η Σκαμνιά θυμάται, τιμά και διδάσκει.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εκδήλωση Μνήμης την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στη Σκαμνιά, με το παρακάτω πρόγραμμα:

07:30 – 10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Σκαμνιάς

10:15 – 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Ηρώου, έξω από τον Ιερό Ναό

10:30 – 10:45 Χαιρετισμοί

10:45 – 10:50 Εισαγωγή από την πρόεδρο του Συλλόγου, Τούλα Μουγδή

10:50 – 11:00 Ομιλία με τίτλο: «Η Παλιά Σκαμνιά και η καταστροφή της / Βιώματα», από τον Σκαμνιώτη Ιωάννη Τσιαπάλη, πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών από την ίδρυσή του το 1979 και ερευνητή της τοπικής ιστορίας

11:00 – 11:10 Ομιλία με τίτλο: «Η παιδαγωγική αξιοποίηση της συλλογικής μνήμης της Σκαμνιάς στην κατεύθυνση της Ειρήνης και της Δημοκρατίας», από την Αποστολία Καρρά, φιλόλογο με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Ιστορία, γραμματέα του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας» και υποδιευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας

11:10 Λήξη εκδήλωσης

Θα ακολουθήσει καφές στον ξενώνα Olympus Lodge, προσφορά του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης Μνήμης, τον χώρο του Ηρώου πλαισιώνει και εμπλουτίζει έκθεση φωτογραφίας και εικαστικής δημιουργίας με θεματικές ενότητες: