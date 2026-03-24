Ημέρα Ποίησης, στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

Το 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, με δύο προσκεκλημένους τον Αργύρη Γιουρούκη, πρόεδρο του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας και την Ευδοκία Ποιμενίδου, αντιπρόεδρο του ΠΟΚΕΛ.

Η διευθύντρια, Βίκυ Τασιοπούλου προσκάλεσε τον ποιητή Αργύρη Γιουρούκη και την συγγραφέα Ευδοκία Ποιμενίδου, σε μια κοινή συνάντηση με τους μαθητές/μαθήτριες, στο πλαίσιο των δράσεων Φιλαναγνωσίας του σχολείου.

Ξεκίνησε η Ευδοκία Ποιμενίδου με αφήγηση ενός παραμυθιού και ανάγνωση αποσπάσματος από ένα παιδικό της βιβλίο και στη συνέχεια ο Αργύρης Γιουρούκης συνέχισε με μια αναφορά στον εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολωμό (Ύμνος εις την ελευθερία) και στον Ρήγα Βελεστινλή (Θούριος), προχώρησε στον Κωνσταντίνο Καβάφη (Κεριά, Απ’ τες εννιά) και κατέληξε στη σύγχρονη ποίηση (Ρέκτης). Ενδιάμεσα υπήρξε συζήτηση για την ελευθερία, τη γλώσσα και την ελεύθερη έκφραση, τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα, μέσα στο πλαίσιο του ελλειπτικού λόγου και της Ποίησης.