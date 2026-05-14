“Ημέρα Προώθησης Βίο-προϊόντων” η 19η Μαΐου για την Θεσσαλία

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι ο φορέας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας (ΣΒΘ), τον Τοπικό Κόμβο Καινοτομίας για την Κυκλική Αγροτική Παραγωγή Biofarms και τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ),πρόκειται να υλοποιήσει την Τρίτη19 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 – 21:00 στο JOIST Innovation Park (Βαλτετσίου & Τριπόλεως) στη Λάρισα ,την εκδήλωση «Ημέρα Προώθησης Βίο-προϊόντων».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των βιολογικών προϊόντων και η δημιουργία ενός διαδραστικού πλαισίου επαφής των βιοκαλλιεργητών με καταναλωτές και νέους αγρότες.

Οι Ενότητες της «Ημέρας Προώθησης Βίο-προϊόντων» είναι οι εξής:

1η Ενότητα : Γεωργικές Βιομηχανίες & Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Ζήτηση Βίο-προϊόντων από την εσωτερική αγορά & το εξωτερικό.

2η Ενότητα : Καταστήματα Βίο-προϊόντων & αλυσίδες σούπερ μάρκετς / Τάσεις της ελληνικής αγοράς Βίο-προϊόντων.

3η Ενότητα : Αυτοδιαχειριζόμενες Αγορές Βίο-προϊόντων & Συνεργασίες με Πολιτιστικούς Φορείς & Οργανώσεις.

4η Ενότητα : Εστίαση, Κέτερινγκ & Ξενοδοχεία, μία νέα προσέγγιση στην υγιεινή διατροφή με βίο-προϊόντα.

5η Ενότητα : Προτάσεις & Δράσεις