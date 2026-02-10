Ημέρα Σταδιοδρομίας την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης

“Ημέρα Σταδιοδρομίας”, ονομάζεται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων των μαθητών της Λάρισας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης, όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα, γενικά και εξατομικευμένα, καθώς και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά και τις προτιμήσεις της επονομαζόμενης γενιάς Gen Z της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Λαρισαίων αφορούσε στην παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι δωρεάν, για τις μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου της Λάρισας, σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την «Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας».

Μέσα από τη δωρεάν χορήγηση 2.000 ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon, εξειδικευμένο webinar διαχείρισης χρόνου και στοχοθεσίας και τη διεξαγωγή έρευνας που καταγράφει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών του Δήμου Λαρισαίων, το πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές και στους γονείς τους σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού σπουδών και σταδιοδρομίας.

Από το περασμένο φθινόπωρο, οπότε και ανακοινώθηκε η δράση, οι μαθήτριες και μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) της Λάρισας κλήθηκαν να συμμετέχουν και να συμπληρώσουν εξειδικευμένο τεστ, για την καταγραφή των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, τα αποτελέσματα των οποίων θα τους επιδοθούν (και σε φυσική μορφή) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ στόχος είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο.