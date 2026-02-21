Ημερίδα για τον σακχαρώδη διαβήτη στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Ημερίδα για τον σακχαρώδη διαβήτη και τη σχέση του με το διαβητικό πόδι, την πρόληψη και τη σύγχρονη αντιμετώπισή του, θα διεξαχθεί, παρουσία αρκετών επαγγελματιών υγείας, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο την ερχόμενη Πέμπτη στις 6 μ.μ.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν ο ενδοκρινολόγος κ. Ανδρέας Ριζούλης, η χειρουργός ορθοπεδικός κ. Άννα Ζιώγκου, η ψυχολόγος υγείας – ψυχοθεραπεύτρια δρ. Δημητρα Στρογγυλού, ο διαιτολόγος – διατροφολόγος δρ. Βάιος Σβώλος, η ποδολόγος – ποδοθεραπεύτρια κ. Θεοδώρα Βουλάγκα, η ποδίατρος – ειδική ποδολόγος κ. Νικολέττα Πάγκαλου κι ο εμβιομηχανικός φυσικοθεραπευτής κ. Γεώργιος Γκρίμας, ενώ θα υπάρχουν οι παράλληλες δράσεις της μέτρησης σακχάρου αίματος (γλυκόζης) από το τμήμα νοσηλευτικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, καθώς και τα εδέσματα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη από το τμήμα γαστρονομίας του ιδίου ΙΕΚ.

Την εκδήλωση, (η οποία γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων), συνδιοργανώνουν το πανεπιστήμιο των πολιτών του δήμου Λαρισαίων, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ο Σύλλογος Λάρισας Διαβήτη και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Τσιάτσιος.