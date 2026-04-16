Ημερίδα “Γνώση” στη Λάρισα από τον Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας 

Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας (ΣΒΘ) σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑκαι τον Τοπικό Κόμβο Καινοτομίας για την Κυκλική Αγροτική Παραγωγή Biofarms διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Γνώση» την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 09:00 – 14:00 στο Κτίριο του ΕΘΙΑΓΕ (Θεοφράστου 1, Λάρισα).

Οι 3 Ενότητες (θεματολογία) της Ημερίδας είναι οι εξής :

1η Ενότητα– Τεχνικές : Αφορά κυρίως στις Ετήσιες Καλλιέργειες/ Αμειψισπορές, Χλωρές Λιπάνσεις &Παραγωγή Ζωοτροφών.

Τη συγκεκριμένη ενότητα θα καλύψουν με εισηγήσεις τουςΕρευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

2η Ενότητα – Μέσα : Σπόροι, Εφόδια, Κυκλική Οικονομία & Αυτάρκεια

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από εκπροσώπους του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Εθνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων, ενώ για τους βιολογικούς σπόρους ειδική εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο του Δικτύου Αιγίλοπας.

3η Ενότητα – Πολιτική : Τρόποι Οργάνωσης, Εταιρικά Σχήματα, Εκπαίδευση& Ενισχύσεις Βίο-παραγωγών.

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, Γεωπόνων-Συμβούλων& Βιοπαραγωγών.

Εκτός από τους προαναφερόμενους κύριους εισηγητές θα υπάρχουν παρεμβάσεις και από εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων καθώς και βίο-παραγωγών.

Στο τέλος κάθε Ενότητας θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και διευκρινίσεων από τους Εισηγητές.

Η Ημερίδα «Γνώση» θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά από τη Σελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Φ/Β.