Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού από τον Δήμο Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας του Δήμου Ελασσόνας διοργανώνει, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της EMPLOY EDU – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, ενημερωτική ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο «Σχολές, Σπουδές & Συμπλήρωση Μηχανογραφικού», την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και γονείς και έχει στόχο την έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις σπουδές, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης, συγγραφέας και σύμβουλος σταδιοδρομίας, με πολυετή εμπειρία στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν σύγχρονα δεδομένα για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, οι προοπτικές των επιστημονικών πεδίων, η αξία της διεπιστημονικότητας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στην επιλογή σπουδών και στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για:

Τις βασικές αρχές συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου

Τμήματα και γνωστικά αντικείμενα με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές

Εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές και δυνατότητες συνέχισης σπουδών

Τις μετεγγραφές και τις αντιστοιχίες τμημάτων

Τις διαδικαστικές λεπτομέρειες του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τις προοπτικές φοίτησης στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Σώματα Ασφαλείας

Μετά το πέρας της εισήγησης θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τον ομιλητή.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί μαθητές, μαθήτριες και γονείς να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές της νέας γενιάς.