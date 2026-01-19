Ημερίδα και εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας στη Λάρισα

Hμερίδα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνδιοργανωτές τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υποστήριξη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την Κοινωνική Καινοτομία στον δημόσιο τομέα.

Το θέμα της ημερίδας αφορούσε στην κοινωνική καινοτομία στον δημόσιο τομέα και στο ρόλο της Περιφερειακής /Τοπικής Αυτοδιοίκησης – «Η περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας» και διεξήχθη στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η εξοικείωση των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με την έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας και στην εύρεση σύγχρονων τρόπων – προσεγγίσεων εφαρμογής της.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν θέματα όπως: η Διαμόρφωση Πολιτικών και Στρατηγικής για την προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο, η Κοινωνική Καινοτομία ως εργαλείο σχεδιασμού πολιτικών σε συνάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και η Στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η Κοινωνική Καινοτομία στην Πράξη – Εργαλεία και Καλές Πρακτικές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και Εργαστήριο Καινοτομίας για τους δημοσίους υπαλλήλους (μέσω του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Καινοτομίας πραγματοποιούνται συνεργατικές και διαδραστικές συνεδρίες και τα στελέχη θα συνεργαστούν σε ομάδες, θα εξεταστούν καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία στην ανίχνευση των στόχων και των αναγκών των εταίρων που συμμετέχουν στην περιφερειακή κοινωνική πολιτική, καθώς και προκλήσεις και ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την εφαρμογή της Στρατηγικής Κοινωνικής Καινοτομίας.