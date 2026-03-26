Ημερίδα παρουσίασης του έργου “Έξυπνη Πόλη Λάρισα”

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες προς τους πολίτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» παρουσιάζονται αύριο, Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 9 π.μ., σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων, με τη συμμετοχή του υπηρεσιακού στελεχιακού του δυναμικού, στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa.

Η εκδήλωση στοχεύει στο να ενημερωθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και την επένδυση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτικών και η εμπειρία των επισκεπτών της Λάρισας.

Οι ψηφιακές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» αφορούν σε λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενισχύουν την ασφάλεια, αναβαθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο, πιο ποιοτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, στοχεύοντας σε κρίσιμους τομείς της ζωής της πόλης: την κινητικότητα, τη διαβίωση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και, φυσικά, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων.

Έξυπνη Κινητικότητα

Οι νέες ψηφιακές υποδομές που διαθέτει πλέον ο Δήμος Λαρισαίων δίνουν τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες να κινούνται και να σταθμεύουν στην πόλη με πιο απλό, πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό τρόπο.

Τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες είναι:

· Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων και Τροφοδοσίας Καταστημάτων

· Σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας για ΑμεΑ

· Έξυπνες διαβάσεις πεζών με ανάλυση κυκλοφορίας

· Σύστημα έξυπνης εποπτείας της κυκλοφορίας

Έξυπνη Διαβίωση

Μέσα από τις νέες ψηφιακές υποδομές, δημότες, επισκέπτες και επιχειρήσεις μπορούν, να ενημερώνονται άμεσα για ότι συμβαίνει στον Δήμο, να κάνουν κρατήσεις και να εκδίδουν εύκολα το εισιτήριό τους από το κινητό τους.

Μπορούν επίσης, πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα και τις συναλλαγές τους με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσα από την νέα ψηφιακή πύλη.

Με απλά λόγια, ο Δήμος αποκτά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό «ηλεκτρονικό πρόσωπο», που μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη από απόσταση, με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Τα ψηφιακά εργαλεία είναι:

· Νέα ψηφιακή πύλη Δήμου Λαρισαίων

· Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων

· Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών στον πολιτισμό και τον αθλητισμό

· Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και υποστήριξης ευάλωτων πολιτών

· Έξυπνα παγκάκια

· Δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου για τις εκδηλώσεις του Δήμου (e-ticket)

Έξυπνη Εκπαίδευση

Ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύει τις εκπαιδευτικές του δομές με νέα ψηφιακά μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η σχετική πλατφόρμα εξυπηρετεί τόσο την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου όσο και των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου, της Πινακοθήκης και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.

Τα εργαλεία που παρέχονται είναι:

· Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές δημοτικές δομές

· Κιτ ρομποτικής και υποδομή πληροφορικής για τα ΚΔΑΠ

Έξυπνο Περιβάλλον

Ο Δήμος Λαρισαίων αξιοποιεί την τεχνολογία για να παρακολουθεί κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες και να διαχειρίζεται με πιο σύγχρονο τρόπο τους φυσικούς και δημοτικούς πόρους.

Τα νέα εργαλεία είναι:

· Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών και αστικού πρασίνου

· Τηλεματική διαχείριση εξοπλισμού και στόλου καθαριότητας

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Λαρισαίων ενισχύεται σημαντικά μέσα από τη διαλειτουργικότητα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με το υφιστάμενο ψηφιακό σύστημα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Τα νέα εργαλεία είναι:

· Σύστημα διαλειτουργικότητας και ασφαλούς λειτουργίας της δημοτικής ψηφιακής υποδομής

· Σύστημα Data Hub για αξιοποίηση τεχνολογιών IoT

Συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων

Μέσα από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβούλια του Δήμου και των νομικών του προσώπων, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το νέο εργαλείο είναι:

Σύστημα τηλεδιάσκεψης για τη συμμετοχή των πολιτών στα συμβούλια

Το έργο «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνες πόλεις» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.