Ημερίδα στη Λάρισα για την Πολιτική Προστασία στους Δήμους

Εκπαιδευτική ημερίδα με επίκεντρο την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους πραγματοποιείται στη Λάρισα τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, την ΠΕΤΑ Α.Ε. και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Σχεδιασμός και Υποστήριξη Διαδημοτικών Δράσεων Πολιτικής Προστασίας – Δήμοι Ασφαλείς & Ανθεκτικοί» και στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στη ΔΕΥΑ Λάρισας (Τέρμα Τυχερού) και θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι:

Ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας , Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ

, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Η Δρ. Ελευθερία Σταμάτη, Ερευνήτρια και Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΕΚΠΑ

Οι εισηγήσεις θα εστιάσουν σε πρακτικές λύσεις για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.