Ημερίδα της “Συμπαράταξης” για την αντιπλημμυρική προστασία της Λάρισας

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ –Πλημμυρικά φαινόμενα και η προστασία της Λάρισας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.

“Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Λάρισα χρειάζεται σχέδιο και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα δεν είναι παρελθόν. Η προστασία της πόλης μας δεν είναι υπόθεση λίγων. Aφορά όλους μας!”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Τεχνικής Υδρολογίας (ΑΠΘ)

Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος ΟΔΥΘ – Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τη συζήτηση συντονίζει ο Δημήτρης Τσούμας, Συντονιστής της Συμπαράταξης Λαρισαίων.