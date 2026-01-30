Ημερίδα της “Συμπαράταξης” για την αντιπλημμυρική προστασία της Λάρισας

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ –Πλημμυρικά φαινόμενα και η προστασία της Λάρισας».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.
“Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Λάρισα χρειάζεται σχέδιο και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα δεν είναι παρελθόν. Η προστασία της πόλης μας δεν είναι υπόθεση λίγων. Aφορά όλους μας!”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων
Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Τεχνικής Υδρολογίας (ΑΠΘ)
Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος ΟΔΥΘ – Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τη συζήτηση συντονίζει ο Δημήτρης Τσούμας, Συντονιστής της Συμπαράταξης Λαρισαίων.