Ημερίδα “AI και Ethics” στη Λάρισα

Η Σχολή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Aegean College Λάρισας σε συνεργασία με τον Σ.Θ.Ε.Β., διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «AI & Ethics», την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Είσοδος Ελεύθερη – Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν εδώ ή στο τηλέφωνο 2411 100 001.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η καθημερινή ζωή. Μέσα από εισηγήσεις ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου, θα αναλυθούν ζητήματα όπως η υπεύθυνη χρήση της AI, η διαφάνεια και η λογοδοσία των αλγορίθμων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και ο ρόλος της ηθικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος.

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την κοινωνία και να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο για τη υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική αξιοποίησή της.

