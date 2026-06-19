Ημερίδες της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Με θετική ανταπόκριση από κτηνοτρόφους και μεταποιητές ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ) σε Θεσσαλονίκη (16/6) και Ξάνθη (17/6), στο πλαίσιο της πανελλαδικής της εκστρατείας.

Οι δράσεις, σε συνέχεια της πρώτης ημερίδας στην Ήπειρο, επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον του κλάδου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αιγοπροβατοτροφίας και της Φέτας ΠΟΠ.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής οργάνωσης των κτηνοτρόφων, για τη βιωσιμότητα της παραγωγής και την προστασία του προϊόντος. Παρουσιάστηκε επίσης η απόφαση της ΕΔΟΦ για επικαιροποίηση στοιχείων παραγωγών και ποσοτήτων γάλακτος που κατευθύνονται στη Φέτα.

Παράλληλα, κατατέθηκε πρόταση δημιουργίας Περιφερειακών Συλλόγων Αιγοπροβατοτρόφων, με στόχο τη μαζική συμμετοχή και την ενίσχυση της εκπροσώπησης του κλάδου.

Η ΕΔΟΦ συνεχίζει δυναμικά την εκστρατεία της, επιδιώκοντας ενημέρωση, συσπείρωση και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.