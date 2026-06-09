Ημερίδες της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ) για τους κτηνοτρόφους αιγοπρόβειου γάλακτος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), στο πλαίσιο της απόφασής του για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τους παραγωγούς και τις ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ, συνεχίζει τον κύκλο των ενημερωτικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα.

Η 1η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Περιφέρεια Ηπείρου, με σημαντική συμμετοχή κτηνοτρόφων και εκπροσώπων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι :

v Η 2η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel & ώρα 12:00 το μεσημέρι.

v Η 3η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Z Palace & Congress Center & ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι και μεταποιητές (τυροκόμοι) να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της ΕΔΟΦ μέσω email: grammateiaedof@gmail.com.