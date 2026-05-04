Η Άννα Βαγενά στο Θέατρο του Μύλου – Κώστας Τσιάνος – Θεσσαλικό Θέατρο με την παράσταση «Λουλού»

τη Δευτέρα 11 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Στη σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ανέβει γι΄ άλλη μια φορά η ηθοποιός Άννα Βαγενά, αυτή τη φορά με το έργο «Λουλού», από το ομώνυμο βιβλίο της, μία παράσταση που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων, το «Δημοτικό Καταφύγιο ζώων συντροφιάς» του Δήμου Λαρισαίων και την Άννα Βαγενά. Η παράσταση, που είναι μία προσφορά της κ. Βαγενά και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 11 Μαϊου, στις 20:00, στο Θέατρο Μύλου – Κώστας Τσιάνος – Θεσσαλικό Θέατρο.

Η Άννα Βαγενά αυτοβιογραφείται μέσω της σκυλίτσας της. Η Λουλού ήταν ένα κακοποιημένο ζώο, που υιοθετήθηκε από την οικογένεια Κηλαηδόνη.

Μαζί με την ζωή της Λουλούς, η Άννα Βαγενά αφηγείται και την δική της ζωή. Μιλάει για το σύντροφό της τον Λουκιανό, για την αρρώστια και τον θάνατό του, για τα παιδιά της και τα εγγόνια της, για την σχέση της με την πολιτική, για το θέατρο και τόσα άλλα. Και όλα αυτά με πολύ χιούμορ και συγκίνηση. Με την αθωότητα και την άδολη αγάπη, που δείχνουν τα ζώα στους ανθρώπους τους.

Συγχρόνως μέσω της Λουλούς, δίνεται φωνή σε όλα τα κακοποιημένα ζωάκια.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Καρυδάκη είναι το ημερολόγιο της σκυλίτσας, της Άννας Βαγενά, της Λουλούς.

Η Άννα Βαγενά μας λέει για την παράσταση : «Το βιβλίο, το μεταφέρω στην σκηνή πολύ απλά. Σαν μια θεατρική αφήγηση. Το κοινό θα είναι σαν να βρίσκεται στο καθιστικό του σπιτιού του και να ακούει από κάποιο φίλο την εξομολόγησή του. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί στο βιβλίο, αλλά και στην παράσταση, συνεργάστηκα για πρώτη φορά με την εγγονή μου, Μαρίνα Καραγιάννη».

Η Λουλού έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026.

Η Άννα Βαγενά αφιερώνει την παράσταση στη Λουλού, σε μια προσπάθεια, ευαισθητοποίησης του κόσμου για τα κακοποιημένα αδέσποτα ζωάκια.

Ταυτότητα παράστασης «Λουλού»

Από το διήγημα της Άννας Βαγενά (Εκδόσεις «ΠΑΤΑΚΗ»)

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία : Άννα Βαγενά

Τραγούδι παράστασης : «Υπόσχεση» Μαρία Κηλαηδόνη

Επεξεργασία βίντεο – φωτογραφίας – Γραφιστικά : Μαριάννα Μαυριανού

Σκίτσα : Μαρίνα Καραγιάννη

Τεχνικός θεάτρου – κατασκευή σκηνικών : Wassef Butt

Διεύθυνσης παραγωγής : Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή : Θέατρο «Μεταξουργείο»

Την φωνή της δανείζει στην «Λουλού» η Μαρίνα Καραγιάννη

Διάρκεια παράστασης : 60 λεπτά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και γι΄ αυτό είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κρατήσεις θέσεων στο τηλ. 2410-533417.

Κριτικές για την παράσταση

«…..Η «Λουλού» είναι μια παράσταση άκρως συγκινητική, ανθρώπινη και ζωοφιλική, αληθινή και τρυφερή. Η Άννα Βαγενά δοκιμάζει τον εαυτό της σ’ ένα πρωτότυπο είδος θεάτρου, σε μια αυτοβιογραφική αφήγηση μέσα από τα μάτια της αγαπημένης σκυλίτσας της.Μέσα από το έργο και το βιβλίο βλέπουμε ένα μέρος της θεατρικής διαδρομής της Άννας Βαγενά, της ενασχόλησής της με την πολιτική, τους αγώνες που έδωσε και συνεχίζει να δίνει για τον πολιτισμό, για το δίκαιο και για τους αγαπημένους της. Βλέπουμε και τις δύσκολες ώρες του Λουκιανού, την κατάπτωση της υγείας του, τον δύσκολο για όλους αποχωρισμό του».

Θανάσης Πάνου theatro.gr

«…Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο προσωπική, μέχρι στιγμής, δουλειά της Άννας Βαγενά, με αυτή την παράσταση κάνει μια εξομολόγηση. Μας λέει η ίδια: “ο αφηγηματικός αυτός μονόλογος αποτελεί πρώτα απ’ όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το πλάσμα. Θέλω να πω στη Λουλού πόσο πολύ την αγαπώ και πόσο της είμαι ευγνώμων για όσα ζήσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κα ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε έναν άλλον σπουδαίο συνοδοιπόρο και σύντροφο της ζωής μου, τον Λουκιανό. Όσοι αγαπιούνται δεν χωρίζουν ποτέ. Με αυτή τη φράση τελειώνει το έργο. Εγώ με τον Λουκιανό δεν χωρίσαμε ποτέ και ας έχουν περάσει οχτώ χρόνια από τον θάνατό του. Πως να χωρίσεις με κάποιον που είναι κομμάτι του εαυτού σου….»

Αριστούλα Ζαχαρίου, monopoli.gr

«…Ποτισμένη από την αθωότητα και την ανιδιοτέλεια της Λουλούς, η παράσταση που στήνει η Άννα Βαγενά με παιδική τρυφερότητα και χιούμορ, είναι και για την ίδια μία πρωτόγνωρη θεατρική εμπειρία».

Άννα Καμβύση, marieclaire.gr

« Η Άννα Βαγενά αποτελεί μια από εκείνες τις περιπτώσεις στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, που χωρίς να φωνασκούν αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα…..

Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της Λουλούς εγκιβωτίζει τη φωνή της Βαγενά και έτσι η «αυτοβιογραφία» της Λουλούς μετατρέπεται σε αυτοβιογραφία και της Άννας…… Έχει τη μορφή μιας ανοιχτής επιστολής που απευθύνεται στον αναγνώστη από τη Λουλού. Ταυτόχρονα, όμως, η Βαγενά αναθέτει στη Λουλού να πει και τη δική της ιστορία. Έτσι, στο βιβλίο έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβάσει και στιγμιότυπα από τη ζωή ενός από τα θρυλικά πια ζευγάρια του πολιτισμού, του ζεύγους Βαγενά-Κηλαηδόνη, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στα θεατρικά και μουσικά δρώμενα της χώρας…»

Κατερίνα Ζαμαρία, ΔΙΑΣΤΙΧΟ

«………Η Άννα Βαγενά κάνει για μια ακόμη φορά την έκπληξη, με μια κίνηση που στις στέρφες από ομορφιά και ανθρωπιά μέρες μας είναι μια ανάσα…. Η αγάπη της για ένα κακοποιημένο ζωάκι, ένα εξαιρετικά έξυπνο στη δομή του τρυφερό βιβλίο……

Μόνη για πάνω από μια ώρα στη σκηνή η Άννα Βαγενά δεν δίνει απλώς ένα συγκλονιστικό ρεσιτάλ ερμηνείας, με δυνατότητες, παραδίνει μάθημα Ζωής και ανθρώπινης καλοσύνης…Είναι μια παράσταση, που πρέπει να δουν όλοι όσοι αγαπούν τους τετράποδους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Και βέβαια είναι ένα μάθημα Ανθρωπιάς και Πολιτισμού για την άξια της ζωής και την αγάπης ανάμεσα σε ζωντανά πλάσματα. Και βέβαια είναι μια σκληρή καταγγελία στο θέμα της κακοποίησης ζώων από βάρβαρους πρωτόγονους στον 21ο αιώνα…

…Με εντυπωσίασε ο διακριτικός και πολιτισμένος τρόπος με τον οποίο τα διηγείται. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά περισσή περηφάνεια και αξιοπρέπεια….

…Στη διάρκεια της παράστασης θα δακρύσετε και θα γελάσετε πολύ!»

Ελένη Σπανοπούλου, enimerosi24.gr

«…Την έχω ξαναδεί σε μονόλογο την κυρία Βαγενά και απλά δεν είχα τρόπο να περιγράψω αυτό που κάνει στη σκηνή. Δεν είναι μόνο η απόδοση και η ερμηνεία της. Είναι ότι ντύνεται τον κάθε ρόλο της και κάθε δευτερόλεπτο που παρακολουθείς, είσαι πεπεισμένος ότι η ηρωίδα ξεπήδησε από τις σελίδες του…»

…H κυρία Βαγενά συγκινεί. Και συγκινείται. Δεν θα κρύψει τίποτα. Το κοινό θα συναισθανθεί. Θα βιώσει την ενσυναίσθηση ενός σπουδαίου θεατράνθρωπου, μέσα από τα ματάκια και τα αυτάκια μίας χνουδωτής γλύκας. Η αγάπη τα γιατρεύει όλα. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα, αυτή είναι η κάθαρση…»

Κώστας Κούλης, keysmash.gr 25/2/25