Η Άννυ Αρχιμανδρίτου για τη λήξη της θητείας της στην Δημοτική Πινακοθήκη: Όφειλα να προσφέρω εθελοντικά στην πόλη

Σε μια δημόσια δήλωση ευχαριστιών προς όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της προχώρησε, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας της ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, η Άννυ Αρχιμανδρίτου.

Παράλληλα, κάνει έναν σύντομο απολογισμό του έργου που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Έληξε στις 30 Ιουνίου η θητεία μου στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα:

1. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου με την απόφασή τους να με ορίσουν μέλος και στη συνέχεια Α/πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω να αισθάνονται ικανοποιημένοι.

2. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλο το προσωπικό και τους μόνιμους συνεργάτες της Πινακοθήκης έναν προς έναν ξεχωριστά , για την δημιουργική συνεργασία που είχαμε και για τις άοκνες προσπάθειές τους να διατηρείται πάντοτε σ’ αυτό το παραδοσιακά υψηλό επίπεδο και η λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου και η προετοιμασία και παρουσίαση των περιοδικών εκθέσεων και οι οργανωμένες ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η έναρξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με την Εθνική Πινακοθήκη για την σταδιακή συντήρηση των έργων της συλλογής Κατσίγρα, η συνεργασία με το ΥΠΠΟ για ανάρτηση των έργων της συλλογής μας στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων καθώς και η κατάθεση της αίτησης για χρηματοδότηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Πινακοθήκης μας από το ΥΠΠΟ – η οποία, με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι εγκρίθηκε προσφάτως – δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς αυτή την σύμπνοια όλων. Το ίδιο ισχύει και για την αξιοσημείωτη επιτυχία του bazaar με εκδόσεις και αναπαραγωγές του Μουσείου μας που έγινε φέτος για πρώτη φορά.

3. Εντελώς ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τους εργαζόμενους της Πινακοθήκης διότι με την συνεργασία τους λύθηκαν σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα τεχνικών υποδομών, όπως οι υγρομονώσεις του αμφιθεάτρου και του αιθρίου, ο επανασχεδιασμός και ολοκλήρωση της νέας όδευσης αποχετεύσεων, οι βελτιώσεις των συστημάτων ασφαλείας, η ανανέωση του υπογείου με πλήρη και λειτουργική οργάνωση των εκδόσεων και μια σειρά άλλων αντίστοιχων παρεμβάσεων.

4. Τέλος , να ευχαριστήσω τα μέλη του συλλόγου των Φίλων της Πινακοθήκης για το σταθερό τους ενδιαφέρον και την έμπρακτη στήριξη τους, καθώς και όλους τους πολίτες της Λάρισας που αγκάλιασαν με την παρουσία τους τις εκθέσεις, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Πινακοθήκης.

Για μένα ήταν μια περίοδος κατά την οποία όφειλα, όπως κάθε πολίτης πιστεύω, να προσφέρω εθελοντικά στην πόλη. Εισέπραξα γι’ αυτό πλούσια ανταμοιβή σε εμπειρίες και συναισθήματα.

Εύχομαι από καρδιάς στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του, με ενότητα, έμπνευση και αφοσίωση, ώστε η Πινακοθήκη μας να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και δημιουργίας για την πόλη και τις επόμενες γενιές.