Η έκθεση “Της Λυγερής το φόρεμα, της νύφης το φουστάνι” στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας «Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», θα φιλοξενήσει την έκθεση «Της Λυγερής το φόρεμα, της νύφης το φουστάνι». Πρόκειται για ένα αφηγηματικό συλλογικό εργόχειρο στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η έκθεση θα λάβει χώρα στον Διάδρομο της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων, ενώ τα εγκαίνιά της θα γίνουν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 18.30.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η γνωστή παραμυθού Αγνή Στρουμπούλη η οποία θα απαγγείλει λαϊκούς μύθους με θέμα: «Γυναίκες του μύθου και των λαϊκών παραμυθιών».