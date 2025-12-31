Η έκπληξη του Δημήτρη Κουρέτα στους εργαζόμενους της Περιφέρειας (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, επεφύλαξε σήμερα μια ευχάριστη πρωτοχρονιάτικη έκπληξη στους εργαζόμενους της Περιφέρειας στο Διοικητήριο της Λάρισας.

Αντί για τις τυπικές ευχές, επέλεξε να δώσει έναν πιο ζεστό και ανθρώπινο τόνο στην τελευταία μέρα του χρόνου, προσκαλώντας τους μουσικούς Άκη Ρεστέμη (κιθάρα) και Αφροδίτη Χαρμπαντίδου (τραγούδι) να διασκεδάσουν όσους εργάζονταν μέχρι και σήμερα.

Αναμφίβολα ήταν μια ξεχωριστή κίνηση που αγκαλιάστηκε από εργαζόμενους και τους στενούς συνεργάτες του Περιφερειάρχη και όλοι έδειξαν να απολαμβάνουν την στιγμή, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την πίεση της δουλειάς, έτοιμοι να υποδεχθούν το 2026 με χαμόγελα.

Με την κίνηση αυτή, ο Περιφερειάρχης θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό για τη δουλειά και τη στήριξή του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας για τη νέα χρονιά.