Η Ένωση αστυνομικών Λάρισας υποδέχτηκε το 2026 κόβοντας την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε περιπολικό

Πιστή στο έθιμο η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας έκοψε και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα της πάνω σε περιπολικό.

Φέτος μάλιστα ήταν διαφορετική η συγκυρία καθώς περισσότεροι αστυνομικοί βρίσκονται στον δρόμο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το φλουρί κέρδισε αστυνομικός της μόνιμης διμοιρίας Λάρισας.