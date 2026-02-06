Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, σε ένα ζεστό κλίμα, με τη συμμετοχή πολλών μελών της Ένωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν παιδίατροι όχι μόνο από τη Λάρισα, αλλά και από άλλες πόλεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία και την απήχηση της Ένωσης, καθώς και το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας που τη χαρακτηρίζει.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων και συζήτηση θεμάτων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του παιδιατρικού επαγγέλματος.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της ενότητας και της συλλογικής προσπάθειας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τα μέλη της, να προάγει την επιστημονική γνώση και να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της παιδιατρικής φροντίδας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού και της κοινωνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και εύχεται σε όλους υγεία, δύναμη και μια δημιουργική χρονιά, με επιτυχίες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.