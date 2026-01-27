Η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Λάρισας στην έκθεση BETT 2026 στο Λονδίνο

Η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας συμμετείχε στην BETT 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EdTech), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με στόχο την ουσιαστική επιμόρφωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.

Η BETT 2026 συγκέντρωσε περισσότερους από 35.000 συμμετέχοντες, 600 εκθέτες – εταιρείες εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 400 ομιλητές και εκπροσώπους από 130 χώρες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η παρουσία της Ένωσης στην έκθεση εντάσσεται σε μια στρατηγική συνεχούς επιμόρφωσης και εξωστρέφειας, με βασικό στόχο τον εντοπισμό καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών εφαρμογών και παιδαγωγικών πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών του Ν. Λάρισας και να ενισχύσουν τον ρόλο των φροντιστηρίων ως σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη οργανωμένη εκπαιδευτική αποστολή της Ένωσης στο εξωτερικό και σηματοδοτεί την πρόθεσή της να λειτουργεί με όρους επαγγελματισμού, καινοτομίας και κοινωνικής ευθύνης, επενδύοντας στη γνώση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη που συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση, επισημαίνοντας ότι η συλλογική προσπάθεια και η ενεργή συμμετοχή αποτελούν βασικούς πυλώνες για την πρόοδο και τη θετική συμβολή του κλάδου στην κοινωνία του Ν. Λάρισας.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ν. Λάρισας θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής μας.