Η Αγιά αποχαιρετά το 2025 με παραδοσιακή γιορτή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Το παραδοσιακό έθιμο των «τσιγαρίδων» θα αναβιώσει για μια ακόμα φορά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στην Πλατεία Ελευθερίας τα Αγιάς στις 11:30πμ. Πρόκειται για μια γιορτή με την οποία αποχαιρετάμε τον χρόνο και τιμούμε τους ανθρώπους που διακρίθηκαν μέσα στο 2025.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
- Βράβευση αθλητών του Αθλητικού Σωματείου ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ για τις διακρίσεις που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και στο Πανελλήνιο κύπελλο.
- Αναβίωση του εθίμου των τσιγαρίδων (μαγειρεύουμε στις τσιγαρίδες μέσα σε καζάνια). Προσφέρουμε στους επισκέπτες τσιγαρίδες, τραχανά και κρασί, υπό τους ήχους του μουσικού σχήματος “ΝΤΟΥΜΑΛΑΝΙ” και τα χορευτικά τμήματα:
- χορευτικό τμήμα ενηλίκων του ΜΠΣ Αγιωτών “Μ. Δάλλας”
- χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοβρύσου
Στον χώρο της πλατείας θα υπάρχει έκθεση παραγωγών με παραδοσιακά – αγροτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες
Η διοργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στον Δήμο Αγιάς και την Κοινότητα Αγιάς