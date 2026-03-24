Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. αναδεικνύει τις ευκαιρίες του νέου προγράμματος LEADER

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» υλοποιεί το νέο Τοπικού Προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την περίοδο 2023–2027. Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, εξαιρουμένου του αστικού ιστού της πόλης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας —ιδίως στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπηρεσιών— όσο και στη στήριξη δημόσιων φορέων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και πρωτοβουλίες συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Παράλληλα, διοργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις στους Δήμους Αγιάς, Φαρσάλων και Λαρισαίων, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. παρουσίασαν αναλυτικά τις υπο-παρεμβάσεις που χρηματοδοτούν πράξεις στους παρακάτω τομείς:

Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό

Έργα κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας

Παρεμβάσεις ανάπλασης, αναψυχής και τουριστικής πληροφόρησης

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Έργα «πράσινων υποδομών» για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Υπηρεσίες και υποδομές αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι φορείς και συλλογικοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού για έργα υποδομών έως 400.000€, καθώς και για άυλες δράσεις έως 20.000€, ενώ για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις προβλέπεται ενίσχυση έως 75%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των προτάσεων και στην ύπαρξη ώριμων τεχνικών μελετών, ως βασική προϋπόθεση για την ένταξη έργων. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον των τοπικών φορέων για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα και τη διάθεση αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.