Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. παρουσιάζει τις δυνατότητες του νέου Leader για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» υλοποιεί το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος, περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπο-παρεμβάσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα (στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, των βιοτεχνιών, της παροχής υπηρεσιών και κυκλικής οικονομίας) και σε δημόσιους φορείς για την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάδειξη του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Τέλος περιλαμβάνει δράσεις συνεργασίας & δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων).

Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε., έχει ήδη δημοσιεύσει την 1η Πρόσκληση για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα του LEADER στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, και πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις:

• στον Δήμο Τεμπών, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Αντλιοστάσιο) στο Μακρυχώρι Λάρισας,

• στον Δήμο Τυρνάβου, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. παρουσίασαν αναλυτικά τις υπο-παρεμβάσεις που χρηματοδοτούν πράξεις στους παρακάτω τομείς:

· Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό

· Έργα κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας

· Παρεμβάσεις ανάπλασης, αναψυχής και τουριστικής πληροφόρησης

· Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

· Έργα «πράσινων υποδομών» για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

· Υπηρεσίες και υποδομές αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Δήμοι και λοιποί δημόσιοι φορείς, καθώς και τοπικοί συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι κ.λπ.). Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100%, με ανώτατο προϋπολογισμό έως 400.000€ για έργα υποδομών και έως 20.000€ για άυλες ενέργειες.

Επισημάνθηκε ότι μόνο πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 75%.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης ωρίμανσης των τεχνικών μελετών, καθώς και στην απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης οριστικών μελετών. Τονίστηκε επίσης ότι οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη αναπτυξιακή τους προοπτική.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε σειρά ερωτήσεων και τοποθετήσεων, καθώς και εποικοδομητικός διάλογος με τους παρευρισκόμενους, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των τοπικών φορέων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.