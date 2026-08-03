Η ΓΑΙΑΟΣΕ αξιοποιεί τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλαταμώνα – Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι προτάσεις των ενδιαφερομένων

Στην αξιοποίηση του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού Πλαταμώνα προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.. με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πόλου ανάπτυξης μεικτών χρήσεων, που θα καλύπτει τις ανάγκες φιλοξενίας, θα αξιοποιεί τη σταθερή επισκεψιμότητα της περιοχής και θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Σήμερα τα διατηρητέο κτίριο παραμένει αναξιοποίητο, ενώ η εγκατάλειψή του είναι εμφανής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος αποτελεί το πρόδρομο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων και στην εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και μακροχρόνια εκμετάλλευση της συνολικής έκτασης και των ακινήτων του Σταθμού, ο οποίος συνδυαστικά με το λιμάνι αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες, προτάσεις και απόψεις τους έως και την 15η Οκτωβρίου 2026, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλαταμώνα βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία κοντά στην παραλία και τους πρόποδες του Ολύμπου. Το ακίνητο των 16 στρεμμάτων διαθέτει κτίρια ιστορικής και διατηρητέας αξίας. Η αξιοποίηση του χώρου στοχεύει στη δημιουργία ενός τουριστικού πόλου που θα συνδυάζει εστίαση, φιλοξενία και αναψυχή. Η επένδυση αναμένεται να αξιοποιήσει τη δυναμική του οικισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομική δραστηριότητα και την επισκεψιμότητα καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr