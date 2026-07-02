Η ΔΕΕΠ Λάρισας της ΝΔ εκφράζει συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια

Με ανακοίνωσή της, η ΔΕΕΠ Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποιεί το κοινό μήνυμα των προέδρων όλων των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.) της παράταξης, με το οποίο εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της, ενώ παράλληλα καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική ενέργεια που οδήγησε στον θάνατό της.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δολοφονία, τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στη βία και τον εκφοβισμό, ενώ απευθύνεται κάλεσμα για ενότητα και συμμετοχή στην ανθρώπινη αλυσίδα που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όλες και όλοι οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.) της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας.

Αφροδίτη, Ζήση, Σάββα είμαστε στο πλευρό σας αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η σκέψη όλων μας είναι πρωτίστως μαζί σου, Αφροδίτη και θέλουμε να γνωρίζεις ότι έχεις τη στήριξη, την αγάπη και την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την τρομοκρατική ενέργεια. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο θάνατος της μητέρας σου είναι δολοφονία. Δεν υπάρχει καμία ανοχή στη βία, στον εκφοβισμό και στη στοχοποίηση. Δεν έχουν καμία θέση σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δηλητηριάσει την κοινωνία με μίσος και διχασμό. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό και όσοι καλλιεργούν την τοξικότητα και τη βία θα μας βρίσκουν σταθερά απέναντί τους.

Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε και δεν σιωπούμε.

Παραμένουμε ενωμένοι, δίπλα στην παράταξή μας, στον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους όσοι καθημερινά υπηρετούν με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Όσοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε σίγουρα νοερά παρόντες στην ανθρώπινη αλυσίδα.

Σήμερα στις 19:00 στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία».

kosmoslarissa.gr