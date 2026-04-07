Η ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Σε ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, αναφέρονται τα εξής:

«Μια ετήσια υπενθύμιση ότι η υγεία δεν αποτελεί απλώς βιολογική κατάσταση, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση απέναντι σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής ή κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος.

Μια ετήσια υπενθύμιση ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα που οφείλει να διασφαλίζει το κράτος, οι θεσμοί και η κοινωνία.

Στη χώρα μας βλέπουμε να γίνεται πράξη τα τελευταία χρόνια με την συνεχή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, του ιατρικού εξοπλισμού και την αύξηση του έμψυχου δυναμικού των υποδομών υγείας.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική προληπτικής ιατρικής με κωδικοποιημένες εφαρμογές που περιλαμβάνει μια σειρά δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε ανασφάλιστοι.

Όλοι οι δικαιούχοι, είτε έχουν άυλη συνταγογράφηση, είτε όχι, ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι, μπορούν να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους δωρεάν, απλά και εύκολα μέσω συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων (δημόσιων ή ιδιωτικών).

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, είναι το 4ο κατά σειρά πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας μετά το Πρόγραμμα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, του Τραχήλου της Μήτρας και του Παχέος Εντέρου.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοχθούν στον Τομέα Υγείας!».