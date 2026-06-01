Η ΔΕΕΠ Ν.Δ. Λάρισας αποχαιρετά την Κατερίνα Ζιαζιά-Σουφλιά

Η ΔΕΕΠ Ν.Δ. Λάρισας με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετά την Κατερίνα Ζιαζιά – Σουφλιά.

H ανακοίνωση:

«Η Κατερίνα, άνθρωπος της προσφοράς μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής της, υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση, αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίως όμως υπηρέτησε αυτό που πάντα αγαπούσε και ήταν το «τέταρτο παιδί της». Το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας.

Το κενό που αφήνει πίσω της δυσαναπλήρωτο, κυρίως στον σύζυγό της και στα τρία της παιδιά.

Ως Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήρια στον πρόεδρο μας Ηλία και στα τρία της παιδιά Αλέξανδρο, Σοφία και Αγγελική».