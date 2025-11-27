Η ΔΕΥΑΛ αναβάλλει τις προγραμματισμένες εργασίες στην οδό Δήμητρας

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους πολίτες της Λάρισας ότι, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», εκτελούνται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου και προβλέπεται η έναρξη των αντίστοιχων εργασιών και στην οδό Δήμητρας.

Ωστόσο, κατανοώντας τη σημασία της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων για την αγορά και τους επαγγελματίες της πόλης, η Δημοτική Αρχή της Λάρισας και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ώστε να μην διαταραχθεί η γιορτινή δραστηριότητα και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως εκ τούτου, η έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των δικτύων στην οδό Δήμητρας μετατίθεται για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Η επιχείρηση ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόησή τους και συνεχίζει με συνέπεια το έργο αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ