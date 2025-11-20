Η ΔΕΥΑΛ ενισχύει την 8η ΕΜΑΚ με εξοπλισμό

Στην ενίσχυση της 8ης ΕΜΑΚ με ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών των πληρωμάτων της Ειδικής Μονάδας, προχώρησε η ΔΕΥΑΛ και ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της κοινωφελούς δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας.

Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στη συνάντηση της διοίκησης της 8ης ΕΜΑΚ με τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάση Μαμάκο και τον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, στο Δημαρχείο της Λάρισας. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, ο Αντιπύραρχος Απόστολος Χαχόπουλος και ο Ανθυπυραγός Αριστείδης Γωγουβίτης, οι οποίοι παρέλαβαν τον εξοπλισμό (ειδικά αδιάβροχα μποτάκια, ορειβατικά αδιάβροχα τζάκετ και ειδικά τζάκετ ποταμού).

«Είναι ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για το έργο και την προσφορά των μελών της ΕΜΑΚ στην κοινωνία. Σε κρίσιμες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές, η συμβολή και συνδρομή τους έχει αποδειχθεί πολύτιμη και, σε πλείστες περιπτώσεις, σωτήρια. Τόσο ο Δήμος Λαρισαίων, όσο και η ΔΕΥΑΛ στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια και την αποστολή τους», σημειώνει ο κ. Μαμάκος, με αφορμή τη συνάντηση.