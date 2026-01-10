Η ΔΕΥΑ Τεμπών εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027”

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας υπέγραψε την ένταξη της ΔΕΥΑ Τεμπών στην Πράξη «Μελέτη Σύνταξης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ΔΕΥΑ Τεμπών» με κωδικό ΟΠΣ 6022472, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα», με το ποσό των 303.877,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πράξη αφορά στην εκπόνηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) για τη ΔΕΥΑ Τεμπών, σύμφωνα με το μέτρο Μ08Β0301, το οποίο περιλαμβάνεται στη 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08).

Στόχος του Master Plan είναι:

· η προστασία των υδατικών πόρων,

· η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού,

· η επάρκεια για τις μελλοντικές ανάγκες των οικισμών του Δήμου,

· ο στρατηγικός σχεδιασμός έργων ύδρευσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η ένταξη της ΔΕΥΑ Τεμπών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή και περιβαλλοντική παρέμβαση για τον Δήμο μας. Με το Master Plan δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την ύδρευση, με σκοπό την προστασία των υδατικών πόρων και τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού για τις επόμενες δεκαετίες.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα για την απόφαση ένταξης και την αγαστή συνεργασία.»