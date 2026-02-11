Η Δημοτική Κοινότητα Γόννων καταδικάζει τα περιστατικά δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων

Η Δημοτική Κοινότητα Γόννων και ο πρόεδρος Θωμάς Παπαδόντας, με αφορμή απαράδεκτα περιστατικά δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων, που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή των Γόννων, καταδικάζουν κάθε ενέργεια, από όπου και αν προέρχεται, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων αλλά, κάποιες φορές, και των ανθρώπων.

Οι μαζικές δηλητηριάσεις ζώων προκαλούν αποτροπιασμό σε πολίτες και φορείς και είναι μια απολύτως καταδικαστέα τακτική εξόντωσης, καθώς τα αυτοσχέδια δηλητηριασμένα ή με αιχμηρά αντικείμενα δολώματα (φόλες) προκαλούν το βασανιστικό θάνατο εντελώς αθώων πλασμάτων αλλά ορισμένες φορές ευθύνονται και για τη δηλητηρίαση ή τον τραυματισμό μικρών παιδιών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4039/2012 (άρθρο 16), η θανάτωση των ζώων με φόλες είναι αξιόποινη πράξη, δηλαδή έγκλημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

“Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί μας, ιδιοκτήτες ζώων και μη, να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την διάρκεια του περιπάτου, δεδομένου ότι πλέον τα δηλητήρια δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά.

Η συγκεκριμένη πράξη, μάλιστα, διώκεται αυτεπάγγελτα, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε λάβει γνώση αυτού του εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο (δηλαδή ως αυτόπτης ή αυτήκοος μάρτυρας) έχει δικαίωμα αλλά και ηθική υποχρέωση να το καταγγείλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.