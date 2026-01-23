Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για το Πρότυπο Σχολείο

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας τις ανακοινώσεις για την ένταξη της ανέγερσης του Πρότυπου Γυμνασίου και του Πρότυπου Λυκείου Λάρισας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ίδρυση των πρότυπων αυτών σχολείων το 2024 στην πόλη μας, μετά από δική μας εισήγηση, δικαίωσε τις επίμονες προσπάθειές μας και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην περιοχή μας. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, διαβεβαιώσαμε τους εκπαιδευτικούς και τους κατοίκους ότι η λειτουργία των σχολείων αυτών δεν θα επηρεάσει τα ήδη υπάρχοντα στο χώρο σχολεία με τα οποία προσωρινά συστεγάστηκαν. Αντίθετα, η πρόθεση μας είναι να ενισχύσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές μας.

Η δρομολόγηση της ανέγερσης του νέου διδακτηρίου είναι και μια προσωπική δικαίωση και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για ποιοτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των υποδομών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα προσφέρουν στους μαθητές ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον μάθησης.

Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην προσπάθειά μας να προάγουμε την εκπαίδευση στην περιφερειακή μας ενότητα.

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Νικόλαος Ζέρβας