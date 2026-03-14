Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Μετά την εκρηκτική έναρξη του Φεστιβάλ Μουσικότροπο με το Piandaemonium και το εμβληματικό «Άξιον Εστί», το φεστιβάλ συνεχίζεται με μια σπάνια συμφωνική πανδαισία υψηλού επιπέδου. Σήμερα, στις 20:30, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ανεβαίνει στη σκηνή της Αίθουσας Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Ludwig van Beethoven με δύο από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας μουσικής.

Σολίστ της βραδιάς θα είναι ο διακεκριμένος βιολονίστας Σίμος Παπάνας, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σολίστ της γενιάς του. Η καλλιτεχνική του προσωπικότητα, η τεχνική του αρτιότητα και η βαθιά μουσικότητα που χαρακτηρίζει τις ερμηνείες του τον έχουν οδηγήσει στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Έχει εμφανιστεί σε χώρους όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, η Elbphilharmonie του Αμβούργου και το Palau de la Música της Βαρκελώνης, κατακτώντας τη διεθνή μουσική σκηνή με τον ιδιαίτερο ήχο και την εκφραστική του δύναμη. Στη συναυλία της Λάρισας θα ερμηνεύσει το περίφημο Κοντσέρτο για βιολί σε ρε μείζονα του Beethoven, ένα από τα κορυφαία έργα του ρεπερτορίου για βιολί, που απαιτεί δεξιοτεχνία, λυρισμό και βαθιά καλλιτεχνική ωριμότητα.

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μιχάλης Οικονόμου, ένας από τους πιο δραστήριους Έλληνες μαέστρους της εποχής μας. Το 2011 εξελέγη καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Κατάρ, διαδεχόμενος τον θρυλικό Lorin Maazel, ενώ επί σειρά ετών υπήρξε πρώτος μαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μάλτας. Στις πολλές διεθνείς διακρίσεις του ξεχωρίζουν τα πρώτα βραβεία των διεθνών διαγωνισμών Δημήτρη Μητρόπουλου και ALEA III. Έχει σπουδάσει μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διεύθυνση ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου απέκτησε Master στη διεύθυνση ορχήστρας και Διδακτορικό στη σύνθεση. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς και ορχήστρες διεθνώς και σήμερα είναι μουσικός διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ενώ παράλληλα διδάσκει διεύθυνση ορχήστρας στο Ωδείο Αθηνών και σε διεθνή masterclasses σε πολλές χώρες. Το 2025 εμφανίστηκε στο πόντιουμ της Royal Philharmonic Orchestra του Λονδίνου, ανοίγοντας νέες συνεργασίες με τη θρυλική ορχήστρα.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η θρυλική 5η Συμφωνία του Beethoven, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα στην ιστορία της μουσικής. Το περίφημο ρυθμικό μοτίβο της έναρξης – το παγκοσμίως γνωστό «τα-τα-τα-ταααα» – αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά σύμβολα που γράφτηκαν ποτέ. Με αυτό το δραματικό σήμα, ο Beethoven ανοίγει μια συγκλονιστική μουσική διαδρομή που οδηγεί από την ένταση και τη σύγκρουση σε μια λαμπρή, θριαμβευτική κατάληξη. Η 5η Συμφωνία θεωρείται ορόσημο της συμφωνικής μουσικής και εξακολουθεί, περισσότερα από διακόσια χρόνια μετά τη δημιουργία της, να συγκλονίζει το κοινό με τη δύναμη και τη δραματική της ένταση.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που ιδρύθηκε το 1938, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά σύνολα της Ελλάδας. Στην πολύχρονη πορεία της έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, τόσο μέσα από συναυλίες όσο και από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Την ορχήστρα έχουν διευθύνει σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής, όπως οι Δημήτρης Μητρόπουλος, Άραμ Χατσατουριάν, Yehudi Menuhin, Christian Lindberg και πολλοί άλλοι σημαντικοί Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί. Με την ορχήστρα έχουν επίσης συνεργαστεί κορυφαίοι σολίστ της διεθνούς σκηνής, ανάμεσά τους οι David Oistrakh, Gina Bachauer, José Carreras, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Rolando Villazón, Λεωνίδας Καβάκος, Δημήτρης Σγούρος, Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez και πολλοί ακόμη.

Η ορχήστρα έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους και διεθνή φεστιβάλ, όπως το Ηρώδειο, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και σε πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Το 2006 πραγματοποίησε συναυλία στην Αίθουσα Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, ενώ το 2007 έδωσε την εναρκτήρια συναυλία του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα στο Polytheater του Πεκίνου. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο δυναμικά και δραστήρια συμφωνικά σύνολα της χώρας.

Η συναυλία αυτή αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό της Λάρισας να ζήσει από κοντά τη δύναμη μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας και τη ζωντανή εμπειρία δύο κορυφαίων έργων του Beethoven.

Τιμή εισιτηρίου

Κανονικό: 12€

Μειωμένο: 10€

Προπώληση εισιτηρίων

Σάββατο 11:00–14:00 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

και από τις 19:45 πριν από τη συναυλία στο ταμείο της αίθουσας.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.