Η εκλογική διακήρυξη της ΔΑΚΕ Καθηγητών Λάρισας – Τα ονόματα όλων των υποψηφίων

Την εκλογική διακήρυξη αλλά και τους υποψήφιους της, ανακοίνωσε η ΔΑΚΕ Καθηγητών Λάρισας:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Αυτό το χρονικό διάστημα διεξάγονται κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων για το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η παράταξη της ΔΑΚΕ καταθέτει τις απόψεις της και ζητά τη στήριξή σας για να είναι και πάλι πρώτη δύναμη.

Την τελευταία διετία η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε:

• Επεσήμανε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα και πρότεινε λύσεις.

• Άσκησε σκληρή κριτική σε όλες τις λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης.

• Έλεγξε τη Διοίκηση.

• Στήριξε τον εκπαιδευτικό κλάδο.

Είναι προφανές ότι η παράταξή μας επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και δεν την ενδιαφέρουν τα όποια κομματικά οφέλη. Διαμορφώσαμε με άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις και στηρίξαμε τις θέσεις της ΟΛΜΕ. Σταθερή πολιτική μας θέση είναι η συνεργασία και η σύνθεση. Για τον σκοπό αυτό κάποιες φορές κάναμε υποχωρήσεις από τις αρχικές μας θέσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αντίθετα, η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ(ΚΚΕ) και οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) έμειναν οχυρωμένες στις απόψεις τους και υπονόμευσαν συνειδητά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Αυτές οι δυνάμεις έρχονται υποκριτικά τώρα και ζητούν την ψήφο σας, δήθεν για το καλό του κλάδου.

Η Παράταξή μας με έργα και όχι με λόγια έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στήριξε και στηρίζει τους συναδέλφους.

Με αίσθημα ευθύνης ζητούμε και πάλι την ψήφο σας για να γίνει η ΔΑΚΕ Δ.Ε, η παράταξη των καθηγητών-τριών, πάλι πρώτη δύναμη.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Η ΔΑΚΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας φρόντισε να αφήσει το στίγμα της και να περάσει θέσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και τις εργασιακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα:

• Εμείς καταθέσαμε την πρόταση να απαιτήσουμε ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις εκδρομές.

• Εμείς καταθέσαμε την πρόταση να υπάρξει νομική θωράκιση του εκπαιδευτικού με τη θεσμοθέτηση του νομικού παραστάτη.

• Εμείς πρωτοπορούμε στη μάχη για τον 13ο και τον 14ο μισθό.

Επίσης :

• Πετύχαμε την αυστηροποίηση των ποινών, των καθ’ έξιν παραβατικών μαθητών.

• Πετύχαμε τον αποκλεισμό από πάσης φύσεως εκδρομές αυτών που δημιουργούσαν προβλήματα στους καθηγητές.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού (Δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας). Εάν το Συμβούλιο Επικρατείας αποφασίσει ότι η περικοπή είναι συνταγματική, η παράταξη θα ζητήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί παραβιάζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών (Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί-Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί).

• Επαναφορά του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης.

• Επαναφορά του επιδόματος Βιβλιοθήκης.

• Επαναφορά του επιδόματος Ειδικής Αγωγής.

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων.

• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

• Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν εκδρομές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

• Χρηματική αποζημίωση για τους συναδέλφους που μετακινούνται σε πάνω από δύο σχολεία και διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

• Θεσμοθέτηση πανελλαδικού ταμείου αρωγής για τις οικογένειες των συναδέλφων που αποβιώνουν πρόωρα.

• Αυτόματη αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας χωρίς εξαγορά. Η παράταξη θα προτείνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.

• Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας και 60 ετών.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

• Προστασία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις εκδρομές.

• Κάλυψη δικαστικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς που πέφτουν θύματα βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Δημιουργία πλατφόρμας, όπου οι καθηγητές θα αναφέρουν επιθέσεις που δέχτηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από γονείς, μαθητές ή εξωσχολικούς.

• Θεσμοθέτηση του νομικού παραστάτη (ένας ανά Διεύθυνση). Οι νομικοί παραστάτες να ανήκουν οργανικά απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να τους ασκηθεί πίεση από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Μείωση του ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν ομίλους και προγράμματα, όπως γίνεται στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Ωνάσεια.

• Μείωση της γραφειοκρατίας.

• Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών.

• Διορισμοί Γραμματέων και Νοσηλευτών/τριών στα σχολεία.

• Να μην μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί πέραν των τριών σχολείων. Να καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση και να θεωρούνται ευρισκόμενοι εν υπηρεσία κατά τη διάρκεια μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο.

• Επαναφορά διδακτικού ωραρίου στα προ μνημονίων επίπεδα.

Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την επιμόρφωση.

• Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών .

• Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

• Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης.

• Δημιουργία Σχολής Στελεχών της Εκπαίδευσης την οποία θα πρέπει να έχουν περάσει οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση.

• Ψήφιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

22Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ.

1. Αγγελακοπούλου Χριστίνα ΠΕ11 1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

2. Γαλάνη Όλγα ΠΕ82 ΠΔΕ Θεσσαλίας

3. Γιακοβής Δημήτριος ΠΕ86 1ο Πειραματικό Λύκειο Λάρισας

4. Γιαννακός Άγγελος ΠΕ02 ΠΔΕ Θεσσαλίας

5. Γιαννακός Παναγιώτης ΠΕ11 8ο ΓΕΛ Λάρισας

6. Γιάτσου Αντιγόνη ΠΕ03 9ο ΓΕΛ Λάρισας

7. Γκαδρής Αθανάσιος ΠΕ80 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας

8. Γκαραγκούνη Αργυρώ ΠΕ02 7ο Γυμνάσιο Λάρισας

9. Γκουντρουμάνης Αλέξανδρος ΠΕ03 ΓΕΛ Αμπελώνα

10. Γρίβας Ιωάννης ΠΕ08 Γυμνάσιο Αγιάς

11. Γραββάνης Στέφανος ΠΕ86 Γυμνάσιο Αμπελώνα

12. Δαλακούρας Βασίλειος ΠΕ79 Μουσικό Σχολείο Λάρισας

13. Δερβένης Αναστάσιος ΠΕ88.01 1Ο ΕΠΑΛ Λάρισας

14. Δουκάκης Αντώνιος ΠΕ06 ΕΠΑΛ Αγιάς

15. Ζαβράκα Αναστασία (Ναταλία) ΠΕ11 ΕΕΕΕΚ Λάρισας

16. Ζαφείρης Ευάγγελος ΠΕ82 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

17. Ζμπήτας Ανδρέας ΠΕ03 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

18. Θωμάς Χρήστος ΠΕ11 6ο ΓΕΛ Λάρισας

19. Καραγιάννης Δημήτριος ΠΕ03 8ο Γυμνάσιο Λάρισας

20. Καραΐσκος Δημήτριος ΠΕ11 4ο ΓΕΛ Λάρισας

21. Καρανίκα Αθηνά

22. Καρκαλής Νικόλαος

ΠΕ11 ΠΕ82

ΓΕΛ Τυρνάβου

1ο Ε.Κ. Λάρισας

23. Κατσαρέλη Ελευθερία ΠΕ11 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Βερδικούσιας

24. Κατσιώτης Ευάγγελος ΠΕ02 3Ο ΓΕΛ Λάρισας

25. Κατσούρας Χρήστος ΠΕ01 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Βερδικούσιας

26. Καψάλη Αφροδίτη ΠΕ03 4ο ΓΕΛ Λάρισας (Αναπληρώτρια)

27. Κουτρομάνου Ευαγγελία ΠΕ03 15Ο Γυμνάσιο Λάρισας

28. Κουτσιώνα Άννα ΠΕ06 6ο Γυμνάσιο Λάρισας

29. Κουτσοπούλου Φωτεινή ΠΕ78 Δ.Δ.Ε. Ν.Λάρισας

30. Κυπαρίση Θεοδώρα (Ρίτα) ΠΕ06 Γυμνάσιο Δομενίκου

31. Κυρίτσης Δημήτριος ΠΕ11 3ο ΓΕΛ Λάρισας

32. Κωτούλας Γεώργιος ΠΕ03 12ο ΓΕΛ Λάρισας

33. Λιάπης Θεόδωρος ΠΕ87.02 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας

34. Λίτσα Δήμητρα ΠΕ06 ΓΕΛ Πυργετού

35. Μακαριάδης Στέφανος ΠΕ03 12ο ΓΕΛ Λάρισας

36. Μαλάκος Σταμάτης ΠΕ04 Μουσικό Σχολείο Λάρισας

37. Μανδραβέλης Ιωάννης ΠΕ80 Δ.Δ.Ε. Ν.Λάρισας

38. Ματράκης Απόστολος ΠΕ78 Γυμνάσιο Αγιάς

39. Μίζιος Αθανάσιος

40. Μπακαρού Σταυρούλα

ΠΕ11 ΠΕ03

4ο ΓΕΛ Λάρισας ΓΕΛ Γιάννουλης

41. Μπατσίλα Δάφνη ΠΕ11 Δ.Δ.Ε. Ν.Λάρισας

42. Νούλας Δημήτριος ΠΕ11 Μουσικό Σχολείο Λάρισας

43. Οικονόμου Δημήτριος ΠΕ01 3ο ΓΕΛ Λάρισας

44. Παπαευθυμίου Μαρία ΠΕ11 8ο Γυμνάσιο Λάρισας

45. Παπαστεργίου Γεώργιος ΠΕ11 ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας

46. Πλιάτσικας Κωνσταντίνος ΠΕ78 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας

47. Τζιατζιάς Μιχαήλ ΠΕ11 6ο Γυμνάσιο Λάρισας

48. Τζηκούλης Δημήτριος ΤΕ01.13 ΕΝΕΕΓΥΛ Λάρισας

49. Φακή Ευαγγελία ΠΕ02 ΓΕΛ Τυρνάβου

50. Φιλανδριανός Γεώργιος ΠΕ11 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

51. Φλέγγας Γεώργιος ΤΕ01.13 ΕΠΑΛ Τυρνάβου

52. Φούντας Αθανάσιος ΠΕ11 2ο ΓΕΛ Λάρισας







