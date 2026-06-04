Η Ελένη Ζωιοπούλου νέα Αντιδήμαρχος στον Δήμο Κιλελέρ

Νέα αντιδήμαρχος στον Δήμο Κιλελέρ ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Ελένη Ζωιοπούλου, με αρμοδιότητα τους τομείς Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Τα νέα της καθήκοντα άρχισαν να εκτελούνται από την 1η Ιουνίου 2026, ενώ θα ασκεί τη θητεία της έως τις 30 Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, η νέα αντιδήμαρχος αναλαμβάνει τον συντονισμό και την εποπτεία του έργου της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης και Οικολογίας. Παράλληλα, θα έχει την εποπτεία της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες που αφορούν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και τη φροντίδα και συντήρηση των χώρων πρασίνου.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης η ευθύνη και η εποπτεία των κοιμητηρίων του Δήμου, ενώ θα έχει τη δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στην έδρα του Δήμου και θα είναι αρμόδια για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Η αλλαγή στη δημοτική αρχή προέκυψε μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Τριαντάφυλλου Τσινούλη για προσωπικούς λόγους.

Κατά τα λοιπά, η σύνθεση των αντιδημάρχων παραμένει αμετάβλητη. Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Παπαγιαννούλης διατηρεί τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Ενέργειας. Η Σεβαστή Λαδοπούλου – Χατζητζοπάνη παραμένει αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ ο Στέλιος Θεοχαρόπουλος συνεχίζει ως αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Αρμενίου και Κιλελέρ, ο Χρήστος Τσιχίτας παραμένει αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, ο Απόστολος Μαξιμιάδης της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου και ο Σωτήρης Νταφόπουλος της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα.