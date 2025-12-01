Η Ελασσόνα γίνεται σταθμός του ταξιδιού της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MilanoCortina 2026» φτάνει στην Ελασσόνα και η πόλη προετοιμάζεται για μια ξεχωριστή τελετή που θα αναδείξει τις αξίες του Ολυμπισμού και την ενότητα των λαών.

Στις 12:30, το επίσημο όχημα μεταφοράς της Φλόγας θα εισέλθει στην πόλη και θα παραδώσει το Φως στους λαμπαδηδρόμους που θα διανύσουν τα τελευταία μέτρα ως την Κεντρική Πλατεία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η τελετουργική αφή στον Ολυμπιακό Βωμό, σε μια στιγμή που θα συνοδευτεί από τους Ολυμπιακούς Ύμνους και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η Ολυμπιονίκης ElisaSantoni, εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής «MilanoCortina 2026», καθώς και ο κ. Θωμάς Τόκας, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της στάσης στην Ελασσόνα.

Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας, πολιτιστικοί φορείς και σχολές χορού, ενώ δεκάδες μαθητές θα λάβουν μέρος σε δράση που συμβολίζει την ειρήνη και το μέλλον των νέων γενεών.

Ο Δήμος Ελασσόνας απευθύνει θερμό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν και να μοιραστούν από κοντά τη μοναδικότητα αυτής της ιστορικής ημέρας.

Μετά την επίσημη τελετή, πέντε λαμπαδηδρόμοι θα συνεχίσουν τη διαδρομή της Φλόγας μέσα από κεντρικούς δρόμους, πριν επιστρέψει στο ειδικό όχημα για την επόμενη φάση του ταξιδιού της με τελικό προορισμό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.