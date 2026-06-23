Η Ελασσόνα στο επίκεντρο της  αγροδιατροφικής στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνάντηση εργασίας στον Δήμο Ελασσόνας πραγματοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για την ενίσχυση της θεσσαλικής αγροδιατροφής, τη διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας και είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση του ρόλου και των δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, καθώς και τη διερεύνηση πεδίων συνεργασίας με τον Δήμο, τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας,ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κ. Γκουντόπουλος Γρηγόρης, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κ. Σωτήρης Ξύδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ελασσόνας, κ. Ευάγγελος Τσακνάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Κωνσταντίνος Δήμνος, κ. Ιωάννης Δραγατσίκης, κ. Αστέριος Δημουλάς και κ. Δημήτριος Τσιάτσικας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσιούρας, , ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΧαρίσιοςΓκουντούρας, η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου σε θέματα αθλητισμού, κ. Βίκυ Παγγέα, η κ. Φανή Σαμαρά, στέλεχος της ΑΕΝΟΛ, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής παραγωγής, της μεταποίησης, της κτηνοτροφίας, της τυροκομίας, της αμπελουργίας, της οινοποιίας και των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής.

Ειδικότερα, παρόντες ήταν ο κ. Μάριος Ευαγγέλου, Διευθυντής του εργοστασίου «Ήπειρος», ο κ. Κωνσταντίνος Μηνάς, αμπελουργός, ο κ. Αθανάσιος Μηνάς, οινοποιός και Πρόεδρος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας, ο κ. Γεώργιος Κατσαρός, Πρόεδρος του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού Ελασσόνας, ο κ. Δημήτριος Ψαροφάγης, τυροκόμος και κτηνοτρόφος, ο κ. Παναγιώτης Δραγατσίκης, κτηνοτρόφος, ο κ. Αναστάσιος Αντωνίου, κτηνοτρόφος και Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Βοσκός», ο κ. Νικόλαος Ζιώζιας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Γάλα Ελλάς», ο κ. Γεώργιος Μηλιώνης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Γάλα Ελλάς» και μέλος Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Γενετικής Βελτίωσης Ελασσόνας, ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου από το Οινοποιείο Παπαδημητρίου και ο κ. Γεώργιος Λόλας από το Οινοποιείο «Ολοινός».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ιδιαίτερη αγροδιατροφική φυσιογνωμία της Ελασσόνας, μιας περιοχής με ισχυρή παραγωγική βάση, σημαντική κτηνοτροφική και τυροκομική παράδοση, δυναμικούς παραγωγούς και προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα, τον τόπο και την τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, προβολή και δικτύωση των τοπικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους και τη σύνδεσή τους με την αγορά, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τον Δήμο Ελασσόνας και τους ανθρώπους της παραγωγής, ώστε να διαμορφωθούν πρακτικές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο για την περιοχή.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιδιώκει να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός κόμβος για τη θεσσαλική αγροδιατροφή, ενώνοντας την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την ποιότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας.

Η Ελασσόνα, με τη γεωγραφική της θέση, την παραγωγική της δυναμική και την ταυτότητα που έχει διαμορφώσει στον αγροδιατροφικό χάρτη της Θεσσαλίας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κρίκο στη νέα στρατηγική της Περιφέρειας. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των ανθρώπων που τα παράγουν αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, σύγχρονης και αναγνωρίσιμης θεσσαλικής αγροδιατροφικής ταυτότητας.

Ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, δήλωσε:

«Η Ελασσόνα διαθέτει ισχυρή αγροδιατροφική ταυτότητα, σημαντική κτηνοτροφική και τυροκομική παράδοση και προϊόντα με ιδιαίτερη αξία για τη Θεσσαλία.

Στόχος μας είναι να ακούσουμε τις ανάγκες της περιοχής, να καταγράψουμε τις δυνατότητες συνεργασίας και να συμβάλουμε ώστε τα τοπικά προϊόντα να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν περιορίζεται σε έναν τυπικό ρόλο. Θέλουμε να λειτουργήσει ως εργαλείο συνεργασίας, εξωστρέφειας και πρακτικής υποστήριξης για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της Θεσσαλίας».

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας, δήλωσε:

«Η Ελασσόνα είναι ένας τόπος με ισχυρή παραγωγική ταυτότητα, βαθιά κτηνοτροφική και τυροκομική παράδοση και ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά την τοπική οικονομία μέσα από τον κόπο, τη γνώση και την ποιότητα της δουλειάς τους.

Η συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην ανάδειξη των προϊόντων μας, στη στήριξη των παραγωγών και στη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την αγορά, τη γαστρονομία και την εξωστρέφεια.

Ως Δήμος Ελασσόνας στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων, αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής μας και δημιουργεί προοπτικές για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τη νέα γενιά».

Η συνάντηση εργασίας στον Δήμο Ελασσόνας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για ενεργή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, καταγραφή αναγκών, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων και διαμόρφωση συνεργειών που ενισχύουν την τοπική οικονομία και τη θεσσαλική αγροδιατροφική ταυτότητα.