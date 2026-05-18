Η Ελασσόνα τιμά τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου με σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων

Σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και στην ανάδειξη του ποντιακού πολιτισμού διοργανώνει η Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ελασσόνας.

Βασικός στόχος των εκδηλώσεων είναι η σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη ζωντανή πολιτιστική παρουσία των Ποντίων στην τοπική κοινωνία, μέσα από την ανάδειξη της φορεσιάς, της μουσικής, του χορού και της προφορικής παράδοσης.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Τρίτη 19 Μαΐου | 20:00

Πορεία μνήμης και λαμπαδηδρομία από τα γραφεία της Ένωσης Ποντίων έως την Πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού.

Σάββατο 23 Μαΐου | 19:00

Στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού στην Ελασσόνα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση: «Ρίζες και Μνήμη – Η φορεσιά ως σύμβολο ταυτότητας» με παρουσίαση από τον Απόστολο Παυλίδη.

Κυριακή 24 Μαΐου | 07:00

Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό ΝαόΑγίου Σπυρίδωνος Ελασσόνας.

Κυριακή 24 Μαΐου | 19:19

Κεντρική εκδήλωση μνήμης και πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού, με θέμα «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Τη σκηνοθεσία και παρουσίαση της εκδήλωσης υπογράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης, ενώ στο μουσικό μέρος συμμετέχει ο Αλέξης Παρχαρίδης. Συμμετέχουν επίσης τα χορευτικά τμήματα και οι μουσικοί της Ένωσης Ποντίων Ελασσόνας.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και ταυτόχρονα μια ουσιαστική προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.