Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στη σκηνή του Φεστιβάλ Πηνειού το Σάββατο 20 Ιουνίου

Μία από τις πιο αγαπημένες φωνές και παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ανεβαίνει φέτος στη σκηνή Α’ του Φεστιβάλ Πηνειού, στις όχθες του Πηνειού, το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στις 22:00, φέρνοντας μαζί της τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ όσο πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις, αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή της εμφάνιση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

Μια συναυλία που αναμένεται να ενώσει το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Φεστιβάλ Πηνειού.

Μαζί της οι:

Μουσικοί:Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Τάσος Βαλκάνης: Τρομπέτα

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης:Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο



Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου



Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τσάβαλλος

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Λάρισας, 93.6 fm

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα

Ελεωνόρα»