Η ΕΛ.ΑΣ. για τη ληστεία σε ανήλικο στον Τύρναβο – Τρεις συλλήψεις

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τη ληστεία ανηλίκου στον Τύρναβο.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, χθες (20/03) το μεσημέρι στον Τύρναβο, στα όρια του αυτόφωρου, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, τρεις άνδρες, οι δύο από τους οποίους ηλικίας 18 και 19 ετών, αντίστοιχα, και ο τρίτος ανήλικος, για διάπραξη ληστείας σε βάρος άλλου ανήλικου.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες προχθές (19/03) στην περιοχή, οι τρεις δράστες αρχικά απείλησαν το θύμα και με τη χρήση σωματικής βίας (απλή σωματική βλάβη στο πρόσωπο), του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.

Μετά από αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι και συνελήφθησαν, ενώ προέκυψε ότι ο ανήλικος δράστης στερούνταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου”.