Η εορτή στη μνήμη του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του εκ Ραψάνης

Ο Δήμος Τεμπών και η Κοινότητα Ραψάνης, με λαμπρότητα εορτάζουν και φέτος την μνήμη του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του εκ Ραψάνης , τον πολιούχο και προστάτη διδάσκαλο, στην Πανδημοτική εορτή τη Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στην Ραψάνη. Παράλληλα εορτάζεται και η μάχη του Προφήτη Ηλία κατά την επανάσταση του 1878, που έγινε την ίδια μέρα. Το πρόγραμμα του εορτασμού:

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 5 μ.μ.: Λιτανευτική κάθοδος των ιερών λειψάνων και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ραψάνης. προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ .κ. Ιερώνυμου .

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:00 π.μ.:

Όρθρος και εν συνεχεία η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραψάνης.

11.00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία της Ραψάνης για τα θύματα της Ραψάνης στην επανάσταση του Ολύμπου του 1878.

Λίγα λόγια για τον άγιο : Ο Άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ανήκε σε ανώτερη κοινωνικά και οικονομικά οικογένεια της Ραψάνης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χατζηλάσκαρης και ήταν υιός του Αναστασίου Ψάλτου. Ο Γεώργιος παρουσιάζεται από την παράδοση ως τρόφιμος και απόφοιτος της ανωτέρου επιπέδου Σχολής Ραψάνης, στην οποία χρημάτισε διδάσκαλος . Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ορεινή κωμόπολη της Ραψάνης άκμαζε οικονομικά τον 18ο μ.Χ. αιώνα, όπως και ο Τύρναβος και τα Αμπελάκια. Είχε βιομηχανία, έκανε εξαγωγή εξαίρετου κρασιού και αποτελούσε πόλο έλξεως για τα γύρω χωριά του κάτω Ολύμπου. Ένας από τους Οθωμανούς, κάτοικος της κωμοπόλεως Δερελί (Γόννοι) και οικογενειάρχης, επιθυμώντας ο υιός του να τύχει αξιόλογης παιδείας, τον απέστειλε οικότροφο σε φίλο του που διέμενε στη Ραψάνη. Άρχισε έτσι το τουρκόπουλο να παρακολουθεί και να μαθαίνει τα στοιχειώδη γράμματα μαζί με τα ελληνόπουλα, στα πόδια του γραμματοδιδάσκαλου Γεωργίου. Ο μικρός Αγαρηνός προσαρμόστηκε σύντομα στο κλίμα του σχολείου και συναγωνιζόταν τους συμμαθητές του, ενθαρρυνόμενος και από τον διδάσκαλό του, ίσως τυγχάνοντας από εκείνον και ιδιαίτερης φροντίδας.Με το δεδομένο ότι αιώνες πριν η Ελληνική παιδεία με δυσκολία διαχωριζόταν από τη χριστιανική κατήχηση, ο μικρός αλλοεθνής, συγχρόνως προς την ελληνική εκπαίδευση, λίγο – λίγο αλλά σταθερά επηρεαζόταν από τη χριστιανική πίστη και ζωή. Όπως ήταν επόμενο, όσοι εξοργίσθηκαν αναζήτησαν τον ένοχο της «προσβολής». Τον εντόπισαν στο σχολείο της Ραψάνης. Τον έσυραν δέσμιο για τα περαιτέρω στον Τύρναβο, όπου από το 1811 μ.Χ. είχε έδρα του ο διορισμένος Σατράπης της Θεσσαλίας, Βελή Πασάς, υιός του Αλή Πασά του Τεπελενλή,.

Η κατηγορία εναντίων του κατηγορουμένου ήταν συγκεκριμένη, σαφής και, σύμφωνα με όσα ίσχυαν στους Οθωμανούς, βαρύτατη: απόπειρα εκχριστιανισμού μουσουλμανόπαιδος. Αυτό και μόνο, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της προσπάθειας, συνεπαγόταν ανελέητη καταδίκη σε μαρτυρικό θάνατο. Το έτος της αθλήσεως του Νεομάρτυρα Γεωργίου είναι το 1818 μ.Χ. Τότε ο Άγιος βρισκόταν στο εικοστό, τουλάχιστον, έτος της ηλικίας του.

Μετά από λίγο καιρό, με πολλή ευλάβεια και κατάνυξη, τα άγια λείψανα μετακομίσθηκαν από το κοιμητήριο της Ραψάνης, το οποίο ήταν στο χώρο γύρω από το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην ευρύχωρη αρχοντική οικία Καραζήση που βρισκόταν κοντά. Σήμερα βρίσκονται θησαυρισμένα σε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό οστεοφυλάκιο ,στον Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης , το οποίο φωτίζεται από άσβεστο καντήλι με ιλαρό φως και είναι προσιτό σε κάθε ευλαβή προσκυνητή.