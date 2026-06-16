Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε για την απώλεια του Γιώργου Παλαμιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου δημοσιογράφου Γιώργου Παλαμιώτη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και αγωνιστικότητα τη δημοσιογραφία για πολλές δεκαετίες.

Ο Γιώργος Παλαμιώτης, αν και δεν έγινε μέλος στην Ένωση μας, αλλά πάντα ήταν κοντά της, ανήκε στη γενιά εκείνων των δημοσιογράφων που πίστευαν ότι η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και την κοινωνία.

Δεν δίστασε ποτέ να συγκρουστεί με συμφέροντα και κατεστημένες αντιλήψεις, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση.

Πάντα στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, με αστείρευτη περιέργεια και βαθιά γνώση των θεμάτων που κάλυπτε, αναζητούσε κάθε πτυχή της είδησης, θεωρώντας υποχρέωσή του να μεταφέρει στους αναγνώστες μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα των γεγονότων.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημοσιογραφική οικογένεια της Λαμίας, της Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος.