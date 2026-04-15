“Η Ευτυχία της Αργιθέας” στη Λάρισα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων σε συνεργασία με το Σύλλογο Αργιθεατών ν. Λάρισας «Ο Άγιος Νικόλαος», το σύλλογο Αργιθεατών επ. Φαρσάλων «Παναγία η Σπηλιώτισσα» υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων, της ΔΕΥΑΛ, και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσιάζουν την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, την πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Ευτυχία της Αργιθέας».

H παράσταση ήδη είναι SOLD OUT σε Αθήνα και Καρδίτσα, με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Γιώργο Γάλλο, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μάκη Παπαδημητρίου, Σεσίλ Μικρούτσικου, Σταυρούλα Σιάμου, και τους μουσικούς επί σκηνής Μάνο Αχαλινοτόπουλο και Φώτη Σιώτα.

Προπώληση εισιτηρίων στο Βιβλιοπωλείο Καλτσάς (Παπαναστασίου 57) και στο more.com

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Η «Ευτυχία της Αργιθέας» γεννήθηκε από την ανάγκη να ακουστεί μια ιστορία που δεν γράφηκε στα βιβλία, αλλά έμεινε χαραγμένη στα σώματα. Σκοπός μας δεν ήταν να φτιάξουμε ένα ιστορικό δράμα. Μας ενδιέφερε να φτιάξουμε έναν ζωντανό χώρο μνήμης. Έναν χώρο όπου η μουσική, οι φωνές, οι παύσεις και τα σώματα λειτουργούν σαν στρώματα χρόνου. Όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και το συλλογικό επιστρέφει στο προσωπικό.

Η Ευτυχία δεν παρουσιάζεται ως ηρωίδα με τη συμβατική έννοια. Είναι μια γυναίκα που αντέχει. Που δουλεύει. Που σωπαίνει. Που κάποια στιγμή τολμά να φύγει και αργότερα αναγκάζεται να επιστρέψει. Δε λυτρώνεται. Μαθαίνει, όμως, και μέσα από τη σχέση της με την κόρη της επιχειρεί μια μικρή μετατόπιση. Όχι να αλλάξει τον κόσμο, αλλά να μην τον παραδώσει στην επόμενη γενιά, όπως τον βρήκε.