Η ΕΦΕΕΛ αντιδρά στον “βίαιο ψηφιακό μετασχηματισμό”

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) «εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα.

Οι συνεχείς, συχνά ανεφάρμοστες και χωρίς επαρκή προετοιμασία τεχνολογικές υποχρεώσεις οδηγούν σε έναν βίαιο ψηφιακό μετασχηματισμό, που μεταφέρει ευθύνες στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς οι οποίες δεν τους αναλογούν και δεν προβλέπονται θεσμικά.

Μη υποχρέωση λογιστών στην έκδοση παραστατικών: Η ευθύνη έκδοσης παραστατικών ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση. Παραδείγματα: Μη έκδοση παραστατικών επιφέρει πρόστιμα 250€–10.000€, τα οποία βαραίνουν αποκλειστικά την επιχείρηση. Μη υποχρέωση λογιστών στην εγκατάσταση ή διασύνδεση POS, IRIS: Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 500€ έως 3.000€ και αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση. Ο λογιστής δεν υπάγεται σε καμία τεχνική ευθύνη. Μη ανάληψη τεχνικών ευθυνών: Αστοχίες my DATA, POS, IRIS ή άλλων ψηφιακών συστημάτων δεν αποτελούν ευθύνη λογιστή. Παραδείγματα: Μη διαβίβαση λόγω τεχνικού σφάλματος επιφέρει πρόστιμα 250€–500€ μόνο στην επιχείρηση. Ρόλος επαγγελματικών συλλόγων: Η Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. τονίζει ότι όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι επιχειρηματιών οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα και θεσμικά τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις τους. Η Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. παραμένει και θα είναι αρωγός, παρέχοντας έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Αιτήματα της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.: Θεσμική προστασία λογιστών, αναστολή τεχνικών υποχρεώσεων μέχρι πλήρους προετοιμασίας, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, σαφής διαχωρισμός ρόλων και συμμετοχή των ενώσεων στον σχεδιασμό ψηφιακών μέτρων».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΦΕΕΛ κ. Ιωάννης Κωστόπουλος αναφέρει: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να υλοποιείται με σχέδιο και θεσμικό σεβασμό. Οι λογιστές δεν είναι τεχνικοί ούτε μπορούν να φέρουν ευθύνες τρίτων. Απαιτείται άμεση θεσμική θωράκιση και ουσιαστικός διάλογος».